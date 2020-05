Pärnu Ülejõe põhikoolis jätkab suurem osa õpilastest distantsõppel. Nende õpilaste jaoks, kes peavad kooli tulema on kasutusele võetud erimeetmed, näiteks on õppurid paigutatud istuma ühekaupa järgides reeglit, et vahemaa teise õpilase ja õpetajaga oleks kaks meetrit. FOTO: Mailiis Ollino