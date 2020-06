Supeluse tänav muutub suvel autovabaks

Kuna selles piirkonnas kehtib endiselt parema käe reegel, peavad mööda Supeluse tänavat väntavad jalgratturid arvestama, et neil pole alati eesõigus ja paremalt poolt tulev auto on vaja läbi lasta. Supeluse tänaval võivad endiselt sõita prügiveo- ja kaubaautod, samuti pääsevad kohalikud elanikud autoga kodu juurde.

Abilinnapea Rainer Aaviku sõnade kohaselt on Supeluse tänava autovabaks muutmist plaanitud aastaid, kohtutud elanike ja ettevõtjatega. “Sel aastal saab suvepealinn 25aastaseks. Supeluse tänaval on suvel palju rahvast, leidsime, et neil peab olema liikumiseks rohkem ruumi,” rääkis Aavik.