Pärnu linnaaedniku Anu Nurmesalu sõnutsi on linnavalitsuse poole 16. juunil pöördunud üks inimene, kes saatis foto peopesal klaasikildudest, mis väidetavalt on korjatud koertepargist. "Pärast seda on nii ehitaja kui ma ise iga päev olukorda kontrollimas käinud ja leiame, et koertepark on praegu ohutu," lausus ta.