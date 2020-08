Lompi sõnul käisid vetelpäästjad vee seisukorda uurimas ja tegid kindlaks, et kuigi keskranna vesi on praegu veel puhas, oli sinivetikaid mai rannavees. Rannavanema sõnul tehakse homme hommikul rannas uus seire. "Me hoiame olukorral silma peal ja õhtul ka veel kontrollime," lisas Lomp.