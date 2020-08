Eesti parimaks teenindajaks valiti pärnakas

Konkurss korraldati sel aastal juba 15. korda. Märtsis koroonakriisi tõttu edasi lükatud piirkondlikud finaalid toimusid 17. ja 18. augustil Tartus ja Tallinnas. 19. augustil finaalis pistsid rinda kolm Tartu, kolm Tallinna ja kolm teiste Eesti piirkondade parimat teenindajat, nende seas Ollino.

Loodan, et see julgustab noori inimesi, kellel karjäärivalik alles ees. Triin Ollino

“Sel aastal oli konkursi tase väga kõrge. Raske oli isegi aimata, kes võiks tulla võitjaks ja missugune võiks olla paremusjärjestus,” sedastas Ollino, kes on väga tänulik, et selline konkurss Eestis hea teeninduse edendamiseks toimub. “Loodan, et see julgustab noori inimesi, kellel karjäärivalik alles ees.”

Ollino jutu järgi ei olene teenindajaks saamine isiksuse tüübist: sellele ametikohale sobivad eri omadustega inimesed. “See mitmekesistab teeninduselamusi ja -maastikku,” põhjendas Ollino. Lisades, et hea teenindaja mõistab oma klienti, on empaatiline ja hooliv.

Ollino ütles, et koroonast tingitud majanduslikult keerukas olukord on mõjutanud väga paljusid ettevõtteid ja paljud on kaotanud töö. “Ma julgustan neid inimesi teenindaja elukutset valima,” sõnas ta.

Eesti parima teenindaja konkursil lõi tänavu üle riigi kaasa pea 500 osalejat, kellest eri piirkondade finaali jõudis 30. Eelvoorud toimusid 9.–13. märtsini, mil osalejad pidid lõppvõistlusele pääsuks lahendama veebis kolm keerukat teenindussituatsiooni ning tegema suhtlusoskuste ja tarbijakaitseseaduse tundmise testi.

Iga piirkonna võistlusel oli viieliikmeline žürii, kes hindas sooritust viie kriteeriumi alusel – tähelepanelikkus, hoolivus, leidlikkus, mõlemale poolele kasuliku lahenduse leidmine ja korrektsus – ning valis välja kümme kandidaati igasse piirkondlikku finaali.

Lõppvoor toimus žürii, kaamera ja pealtvaatajate ees. Seal hinnati osalejate enesetutvustust, kohtunike küsimustele vastamist, ülesande lahendamist näitlejast kliendiga, eneseanalüüsi sooritust ja üldmuljet.

Viis aastat olen seda konkurssi hindamas käinud ja nii tasavägist konkurssi pole veel olnud. Merli Viks

Ollino järel sai teise koha Karoliina Omuk AS Swedbankist ja kolmanda koha vääriliseks tunnistati Kai-Riin Pavljutšok AS Tele2st.

Konkursi žürii esimehe, Aqva spaa teenindusjuhi Merli Viksi sõnul osutus selle aasta mõõduvõtu tase kõrgeks. “Viis aastat olen seda konkurssi hindamas käinud ja nii tasavägist konkurssi pole veel olnud,” lausus Viks. Tema jutu kohaselt on konkursil tase tõusnud ja on selgelt näha, et teenindajad on end täiendanud ja püüdlevad parema teeninduskogemuse pakkumise poole. “On rõõm olla tunnistajaks sellele, et ettevõtete juhid on hakanud teenindajate koolitamisse rohkem panustama.”

Projektijuht Tairi Leis jäi mõõduvõtuga rahule, sest planeeritust viis kuud hiljem toimunud finaalid läksid väga hästi. “Osalejad ja žürii tulid üsna lühikese etteteatamise ajaga kohale ja saime finaalid ära teha,” selgitas Leis.

Finaalis sai kajastatud ka ühiskonda ärevaks tegev koroonateema. “Näitlejast klient oli haigustunnustega ja püüdis teenindaja käest saada ideid, kus ja kuidas järelejäänud nädalake puhkust veeta. Parimad teenindajad tajusid ohtu ja soovitasid kliendil ringikäimise asemel hoopis tervisekontrolli minna,” rääkis Leis.