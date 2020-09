Kaitseväe täiendusreservi formeerijad kogunesid nädalavahetusel õppusele

Õppekogunemisel sai sel korral üksuspõhise erialase väljaõppe ligikaudu 60 äsja valdkonna reservväelaseks määratut, kellele see oli esmakogemus formeerimiskeskuse töös. Üksuse väljaõppe korraldamist toetas toetuse väejuhatuse tegevväelaste kõrval mõnikümmend formeerimiskogemusega reservväelast, kelle juhendamisel oskusi täiendati ja harjutati.

“Formeerimiskeskused on toetuse väejuhatuse mobiilsed ja autonoomsed allüksused, mille põhiülesanne on täiendusreservi moodustamine ja ettevalmistamine kaitseväele ning täpselt seda me õppekogunemisel harjutasimegi,” ütles õppekogunemise eest vastutav toetuse väejuhatuse staabiohvitser kapten Tiit Rahuoja.