Täna varahommikul said päästjad väljakutse eile põlenud AS Ragn-Sellsi jäätmejaama.

Kell 5.47 sai häirekeskus teate, et Seljametsa jäätmejaama angaari juures on taas süttinud kaks tulekollet. Päästjad kustutasid need kella 6.44ks.