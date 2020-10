Valitsus pikendas öise alkoholimüügi keeldu kuu jagu

“Reeglid on mõeldud selleks, et kaitsta meie endi ja kõigi meie lähedaste tervist, ja neid tuleb täita,” toonitas Ratas. “Neist kõrvalehiilimisega anname nakkuse levikule vaid hoogu juurde.”

Peaminister hoiatas, et kui piirangu eiramine jätkub, on valitsus sunnitud kaaluma alkoholi müüvatele toitlustus- ja meelelahutusasutustele uute nõuete seadmist. “Kuigi piirangust hoiavad kõrvale vähesed ettevõtjad, võib nende tegevusest tulenev mõju viiruse levikule ja teistele, seaduskuulekatele ettevõtjatele olla märkimisväärne,” lausus ta.

Piirang tähendab, et südaööst kuni kümneni hommikul on alkoholimüük keelatud kõikjal, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks restoranides, baarides ja ööklubides.

Pärnu Postimees on varem kirjutanud, et suvepealinna ööklubi Vaarikas hakkas pärast öise alkoholimüügi keelu kehtima hakkamist inimesi oma joogiga peole lubama. Vaarika juht Viljar Lohu tunnistas, et tegemist pole skeemitamise, vaid ellujäämise abinõuga. Praeguses turuolukorras ei aja asutus tema sõnutsi taga kasumit. “Kui eetiline oleks jätta näiteks oma töötajatele palgad välja maksmata? Või rendikulud tasumata? Või riigimaksud?” küsis Lohu kuu alguses. “Ükski ettevõte ei saa toimida olukorras, kus riik piirab ettevõtte tegevust viisil, mis lõikab ära 90 protsenti ettevõtte käibest.” Samuti leiab klubi juht, et piirang lööb kogu Eestit ühe vitsaga, kuigi nakkuskordaja erineb maakonniti kümneid kordi.