Saarde volinikud võtsid Voltveti mõisa asjus aja maha

Saarde vallavolikogu aseesimees Väino Lill rääkis, et istungil selgitas oma äriplaani Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi enampakkumisel Voltveti mõisa ja mõisapargid tervikvarana omandanud OÜ Verundia juhataja Aime Teder. “Otsustasime, et volikogu eelarve- ja arengukomisjon kutsub omaniku Voltveti mõisa, sest tahame veenduda, et riigi käes olnud vara läheks headesse kätesse ja meile istungil tutvustatud äriplaan läheb 100 protsenti täide,” selgitas Lill.