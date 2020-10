Pärnumaa nakatunute read said täiendust, homsest lüheneb eneseeralduse aeg

Terviseameti andmete kohaselt saadi Pärnumaa juhtumi puhul nakkus perekontakti kaudu.

Kokku jälgib terviseamet Pärnu maakonnas 28 koroonaviirusega nakatunut. Lähikontaktsetest on vaatluse all 121 inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Eestis 52,07.

Terviseamet täheldab, et viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viiruskandjate osa kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete testide arv ööpäevas, viidates ohule, et viiruse on hakanud levima varjatult. Seepärast soovitab terviseamet isegi kergete haigusnähtude korral kõigil testima minna.

Valitsus otsuse järgi lüheneb homsest välismaalt tulnutel eneseisolatsiooni aeg: 14 päeva asemel kümme. Eneseisolatsioon käib lähikontaktsetegi kohta.

Kehtima jääb võimalus asendada liikumisvabaduse piirang kahe testiga.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et vaadates viimaseid päevi nii Eestis kui Euroopas, on oht, et haigestumine hakkab tõusma.