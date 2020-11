Valgeranna sillal mängitakse läbi ahelavariisse sattunute päästeaktsioon

Pärnumaa päästepiirkonna juhataja Andro Oviir ütles, et säärased õppused aitavad eri ametkondadel suurtel sündmustel ühtse meeskonnana toimetada. “Tänase õppuse eesmärk on arendada kõikide reageerivate ametkondade omavahelist koostööd hulgikannatanutega liiklusõnnetuse korral. Sellise sündmuse lahendamisel on oluline harjutada detailideni selgeks ettetulevaid olukordi alates sidepidamisest ja kannatanute autodest vabastamisest kuni helikopteri maandumisplatsi ettevalmistamiseni,” selgitas Oviir.

Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse ülemarsti-juhataja Arkadi Popovi sõnul sõltuvad raske trauma ja kestva verejooksuga patsiendi ravitulemused otseselt sellest, kui kiiresti ta traumakeskusesse viiakse. “Kui liiklusõnnetuse paik asub regionaalhaiglast, mis on Põhja-Eesti regiooni traumakeskus, liiga kaugel, saab reanimobiilibrigaad kasutada PPA lennusalga helikopterit, mis aitab võita keskmiselt 45 minutit aega. Vähemtähtis pole ka see, et sündmuskohale suunatakse brigaad, mille arstlik ekspertiis ja kaasasolevad vereproduktid on olulised faktorid patsiendi prognoosi parandamise seisukohalt,” ütles Popov.