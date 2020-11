Nädala esimeses pooles õhusoe üle kümne kraadi ei kerki

Ilmateenistuse teatel ööl vastu homset pilvisus küll tiheneb, kuid ilm on suurema sajuta. Puhub läänekaaretuul 2–8 meetrit sekundis.

Hommikuks tugevneb põhjarannikul läänetuul puhanguti 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb –1 ja 4 kraadi vahele, rannikul tuleb aga sooja kohati 5–8 kraadi Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Õhtul läheb taevas selgemaks ja ilm on sajuta. Puhub läänekaaretuul 5–11, põhjarannikul puhub loodetuul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb 5–10 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 2–8, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb –3 ja 3 kraadi vahele, rannikul tuleb kohati 4–7 kraadi sooja. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 1–7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 3–9 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaaretuul 1–7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb –1 ja 5 kraadi vahele, Lääne-Eestis tuleb 5–8 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaaretuul 1–7 meetrit sekundis ja sooja on 5–9 kraadi.