Linn tunnustab tublisid sotsiaalvaldkonna töötajaid

“Sotsiaalala on raske ja nõudlik valdkond ning inimesed, kes sel alal töötavad, väärivad meie kõigi tänu ja kiitust,” lausus Tipp. “Sel erilisel aastal kohe kuhjaga aitähhe. Kõik Pärnu linna tänavused sotsiaalhoolekande tunnustuse laureaadid on suure südamega inimesed, kellele on antud oskust pühenduda, hoolida, märgata ja aidata.”

Pärnu linna sotsiaalala tunnustused

Aasta sotsiaaltöö tegija – Jaanus Mäe

Viis aastat sotsiaalvaldkonnas tegutsenud Jaanus Mäe juhib mittetulundusühingut Sotsiaalne Kaasatus ja osaühingut Febrec. Tal on magistrikraad sotsiaalteadustes, pealae selle on ta võlanõustaja, coach, kogemusnõustaja, sotsiaaltöötaja ja täiskasvanute koolitaja.

Tal on palju ideid ja ambitsioone, kuidas arendada Pärnumaal ja mujal Eestis sotsiaalvaldkonda.

Tänavu on Mäe panustanud sotsiaalvaldkonnas võlanõustamise edendamisse, koolitades Pärnusse ja Pärnumaale juurde võlanõustajaid.

Mäe sihikindel ja mitmekülgne tegevus täiendab sotsiaalteenuste osutajate ringi ja on seeläbi teinud sotsiaalteenuste korraldamise valiku mitmekesisemaks.

Aasta hooldustöötaja – Ave Nõmmik

Ave Nõmmik on väga pikka aega aidanud kõrvalabi ja hooldust vajavaid inimesi. Praegu töötab ta isikliku abistajana Pärnu sotsiaalkeskuses.

Kümne aasta jooksul on just tema teinud liikumispuudega inimese elu imeliseks. Nõmmik on väga töökas, pühendunud ja särav inimene. Kõik vajaliku teeb ta väga korralikult. Ta oskab abistatavatega luua ainulaadse sideme, olles ühtlasi toetaja, nõustaja ja lihtsalt sõber. Töökuse ja positiivse meeleolu loomise kõrval suudab ta abivajajat alati teavitada ühiskonnas päevakohastest teemadest. Klient on nimetanud Nõmmikut kõige positiivsemaks abistajaks.

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner – Kadri Juhkam

Selle aasta keerukust arvestades oli igas valdkonnas, kuid eelkõige sotsiaalvaldkonnas kõige olulisem ja vajalikum koostöö terviseametiga. Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami kiired ja selged nõuanded tagasid kindlustunde igal tasandil viirusest tingitud kriisiga toimetulekul.

Juhkam oli kogu aeg kõigi jaoks alati olemas ja tema suunised abistasid nii juhte, sotsiaaltöötajaid kui hooldajaid oma töö tegemisel.

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija – Kersti Kaarma

Kersti Kaarma alustas oma teekonda Pärnu laste ja noorte tugikeskuses 2003. aastal kasvatajana. Nüüdseks on temast kujunenud selle maja süda. Tema ärksust, positiivset ellusuhtumist ja kiiret sammu märkavad kõik tugikeskuse pereliikmed, samuti nendega seotud isikud ja omavalitsused. Tal on fenomenaalne oskus hoida kätt pulsil kuue peremaja tegemistel ja seda niivõrd tasakaalukalt, et tagatud on nende autonoomsus ja hoitus.

Kriisiaeg tõi esile tema operatiivse meeskonnatöö- ja kriisilahendamise oskuse. Perede personalikriis leidis kiirlahenduse just tänu Kaarmale, kes asendas peredes nii perevanemaid kui kasvatustöötajaid, tagamaks laste ja noorte heaolu ja turvatunde.

Aasta sotsiaalvaldkonna juht – Viktooria Iljin

Viktooria Iljin arendab puuetega inimeste hoolekannet Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnas.

Tema algatusel ja järjepideva töö tulemusena on Pärnu linn edukalt osalenud mitmes projektis, mille kaudu on märksa paranenud ja paraneb edaspidigi paljude puuetega inimeste heaolu.

Iljin on julge arvamust avaldama ja kaasa rääkima kõikjal, kus on vaja seista puuetega inimeste huvide ja õiguste eest. Oma teadmistele ja kogemustele tuginedes oskab ta väikesi probleeme lahendades näha suuremat pilti, aidates kaasa kogu sotsiaalvaldkonna arengule.

Aasta sotsiaaltöötaja – Ester Reinsalu

Ester Reinsalu on panustanud 15 aastat Pärnu linnas erivajadustega inimeste igapäevase toimetuleku parandamisse, olles hindamatu nõustaja ja võimestaja erivajadustega inimestele meie keerulises sotsiaalhoolekande ja tervishoiusüsteemis.

2017. aastast on Reinsalu Pärnu haigla sotsiaalravi teenistuse rehabilitatsioonispetsialist-sotsiaaltöötaja. Ta on ennast järjepidevalt erialal täiendanud, et püsida kursis sotsiaalhoolekande muutuva maailmaga.

Peale kauase sotsiaaltöötaja praktika on Reinsalu omandanud pereterapeudi ametioskused, et toetada peresid veelgi terviklikumalt. Kliendid hindavad teda alati väga kõrgelt.

Aasta vabatahtlik – Raivo Tamm

Raivo Tamm on see kuldaväärt inimene, kes juba aastaid toetab heast südamest ja entusiasmist erivajadusega inimeste sportimis- ja kooskäimissoovi ja on seda oma boolingusaalis võimaldanud teha tasuta.

Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse kliendid on käinud Tamme boolingusaalis mängimas viimased viis aastat. Ta on alati vastu tulnud nende soovidele, olnud paindlik saaliaegade suhtes, aidanud igati kaasa erivajadustega inimeste turniiride korraldamisel.

Tänulikud inimesed on öelnud, et oleks Raivo-suguseid suure südamega inimesi rohkem, oleks maailm natuke parem paik.