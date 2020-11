Teemanädalal leidis tee restorani ligi 8000 toiduhuvilist

“Kevadel olime eriolukorra tõttu sunnitud oma sündmuse edasi lükkama ning ka sügisel varjutas restoranide nädalat järjest ärevamaks muutuv olukord riigis. Tundus aga, et inimestele oli sombuses Pärnu novembrikuus sellist sündmust vaja ja kõik laabus,” kinnitas Raja.

Selle aasta populaarseim restoran Oregano on küll avatud juba 2015. aastast, kuid restoranide nädalal osales esimest korda. Oregano peakokk on kreeklane Eduart Bajraktari, kelle avatud köögis valmisid kreveti-saganaki, neli tundi ahjus hautatud veiselihaga stifado ning kreemine magustoit galaktoboureko.

Raja sõnul pakkus suvepealinna teemanädal toitlustusettevõtetele madalhooajal leevendust. “Restoranid on tänulikud, et inimesed neid vaatamata kõigele üles leidsid ning oma külastusega toetasid,” märkis Raja.

“Loodame, et külalised leiavad ka talvel tee Pärnusse, sest siinsed ettevõtjad näevad turvalisuse loomisel palju vaeva,” kinnitas projektijuht, lisades, et linnavalitsus on välja arendanud turvalisuse märgise, mida taotlenud ettevõtjad lubavad kinni pidada kõikidest terviseameti nõuetest.