Koolidel tuli peale õppe ümber korraldada laste toitlustamine

Väikesaare kool läheb direktor Jana Ruubeli sõnutsi uuel nädalal koduõppele, kuna vaheajale pole võimalust minna. “Koolide ette pandud valik on rumal,” lausus ta. “Me ei saa puhkusele minna, sest eksamid ja õppekava tuleb teha samas mahus. See on sundolukord, lihtsam pole seeläbi õpilastel ega õpetajatel.”

Suurim probleem on Ruubeli teatel arvutitega. “Õnneks on meil võimekus anda kooli arvutid koju – vajadus nende järele on väga suur,” tõdes Kihnu kooli juht. “Kui peres on neli last, on vaja ka nelja arvutit.”