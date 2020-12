Jääle minna on keelatud

„Eelmiste nädalate miinuskraadid tekitasid siseveekogudele esimese jää ja meelitasid ligi rohkesti uudishimulikke – nii lapsi kui täiskasvanuid. Kui eelmise nädala lõpuks oli külm kasvatanud veekogudele kohati juba kümne sentimeetri paksuse jääkaane, siis paraku on sel nädalal oodata plusskraade. See tähendab, et niigi õhuke jää muutub väga hapraks ja jääleminek on eluohtlik,” selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.