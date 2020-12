“Juba järgmiseks esmaspäevaks on tellitud suur ehituskonteiner ning teeme koristus- ja suuremate lammutustöödega algust. Kindlasti saavad värskenduse kõik ruumid, iseäranis köök, kuhu esimest korda Kadri ajaloos saabub nõudepesumasin,” jagas ta oma plaane. “Täielikult uue ilme saab restorani saaliosa. Meie sisekujundajad on planeeringu põhjalikult ette võtnud: uueks ja avaraks läheb peasaal, kuhu tuleb veiniriiul ja tänapäevane baarilett, uued valged lauad ja retrodiivanid. Praegu natukene hämar külgsaal saab värskema ilme ja diivani. Ühe sektsiooni värvime taevasiniseks, kus laua taga on laest rippuvatel kiikedel mõnus head ja paremat nautida. Paberil näeb asi igal juhul päris äge välja.”