Pärnu lahel talipüük käib ja keskkonnaameti inspektorid on tuvastanud esimesed rikkumised. Põhiline probleem on päevasest püügilimiidist kinnipidamine.

Ühe kalastaja saaki kontrollides selgus, et ta oli püüdnud lubatud 15 asemel 24 kilo ahvenat. Kuna piirmäära oli ületatud, alustas keskkonnaamet menetlust.

Talvine püük kogub hoogu ja seega tuletab keskkonnaamet meelde, et õngpüünistega tohib püüda ööpäevas kuni 15 kilogrammi ahvenat. Hiljutise kalapüügieeskirja muudatusega seati päevalimiidid veel mitmele kalaliigile. Nüüd võib harrastuskalastaja püüda õngpüünisega ööpäevas viis haugi, viis koha, 15 latikat. Ööpäeva jooksul püüda kuni kaks lõhet või kaks forelli või ühe lõhe ja ühe forelli. Püügipiiranguid saab vaadata keskkonnaameti kodulehel kalastamise rubriigist.

Peale rikkumisega kaasneva trahvi tuleb tasuda kalavarudele tekitatud kahju, mis oleneb liigist. Näiteks ahvena puhul on see 3,2 ja haugi puhul seitset eurot isendi kohta.

Samuti tuleb meeles pidada, et harrastuspüügil ei ole lubatud kasutada korraga üle kolme püügivahendi. See tähendab, et kui püüate ühe õngega, võib panna ka näiteks kaks unda.