“Meil on kaks pikka söögivahetundi: esimese ajal söövad nooremad ja teisel vanemad. Varem oli nii, et esimese ajal olid õues vanemate ja teisel nooremate klasside õpilased, aga nüüd koroonaga tegime ühe õuevahetunni juurde, et lapsi hajutada,” rääkis direktor.