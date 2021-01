Kihnu ja mandri vaheline ühendus jooksis umbsõlme

“See, mille nad nüüd kokku keerasid, tuli sellest, et veeteede amet teatas, et Kihnu Virve läheb 11. jaanuarist kuu aega kest­vasse peamasina korralisse hooldus­remonti ning ühtegi hoiatust, et asenduslaev Reet ei suuda jää tekkides ühendust pidada, ei kuulanud majandusministeerium ega transpordiamet,” viitas Kihnu vallavanem Ingvar Saare ametkondade paindumatule suhtumisele.