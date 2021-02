Pärnu loomade varjupaigas ootab kodu viis nurrumootorit, kellest kolm on broneeritud. Peret ootavad senini kassipreili Caramel ja -poiss Stripe.

Caramel on uhke kolmevärvilise kasukaga aastane kassitüdruk, kes sattus varjupaika Lääneranna vallast Selja külast mullu 14. mail. Ta tunneb inimese vastu huvi ja käib hoiukodus neid toidukordade ajal uudistamas, aga pai veel ei nuru. “Caramelile meeldib, kui teda imetletakse eemalt – eks ta tunne uhkust oma imelise kasuka üle,” iseloomustas ujedat kaunitari Pärnu loomade varjupaiga juhataja Seyle Juss.

Caramel on uudishimulik noor kass, kes toodi varjupaika Lääneranna vallast Selja külast. FOTO: Pärnu Kodutute Loomade Varjupai

Rohesilmne Stripe on keskmist kasvu triibik, kes saabus varjupaika Saarde vallast Leipste külast 19. jaanuaril. Maakassile kohaselt pole ta inimeste tähelepanuga harjunud ja tulevasel kodupakkujal tuleb kõutsile kohanemiseks aega anda.

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul juhib kampaania tähelepanu ühingu 300-le koduootel kassile, kellest mõni on pidanud varjupaigas veetma üle kahe aasta. “Traditsiooniliselt kutsume sõbrakuul inimesi, kes otsivad enda ellu karvast sõpra, valima ta varjupaigast. Neile, kel ei ole aga võimalik kassi võtta, pakume võimalust tulla püsiannetajaks,” märkis Priks ja lisas, et toetus aitab hoida kasside kõhu täis, tasuda raviarveid ja kanda hoolt nende igapäevaste vajaduste eest. “Vaid tänu heade inimeste toele jõuavad varjupaigas viibivad kassid oma õige peremehe ära oodata.”

Mõlemad Pärnu varjupaigas kodu ootavad kassid on vaktsineeritud, kiibistatud, steriliseeritud või kastreeritud. Enne loovutamist soovib varjupaik veenduda, et lemmiklooma võtmine on uue omaniku läbimõeldud otsus, mistõttu tuleb kodulehel varjupaik.ee täita ankeet. Kassidega saab tutvust sobitada varjupaigas, kui külastusaeg enne kokku leppida.