Ohtlikul alal planeeringute tühistamise plaan tõotab Tori vallale kahjunõudeid

Sindi ja Paikuse vahele jõelammile jäävate eramute elanikud on alla 15 aasta jooksul pidanud üle elama kolm üleujutust. Nüüd jõudis Tori vallavalitsus tõdemuseni, et ala on üsna ohtlik ja tulevikus ei tohiks sinna ehitada. Vald plaanib juba planeeringud tühistada. Kuna tulla võib hüvitisnõudeid, pruugib see otsus vallale kalliks maksma minna.