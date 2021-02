Metsis on ennekõike tuntud oma mängu poolest: isaslinnud teevad läbi keerulised rituaalid, et võita emaste soosingut. FOTO: Andres Rattassep

Metsis on mitmel pool Eestis kaitse alla võetud, et ära hoida tema kadumist meie loodusest. Saarde valda loodud Kikepera looduskaitseala on keskkonnaagentuuri hinnangul metsiste kaitses olnud edukas.