Põhja-Pärnumaa vallavalitsus lõpetab ajutiselt vastuvõtud

Vallavanem Jane Metsa jutu järgi on tegemist nakkust ennetava abinõuga. “Valla nakatumisnäitaja on 256. Vallatöötajate seas pole nakatunuid ja meil pole ka ühtegi kollet,” rõõmustas Mets, kes jaanuaris ise lähikontaktsena isolatsioonis oli.

Vallajuhi sõnutsi on uste kinnipaneku eesmärk inimesi hajutada. “Jälgime kaugemal toimuvat – kui riigis positiivsete arv kasvab, siis see tuleb ju sujuvalt edasi,” selgitas ta ja lisas, et vallaasutuste tööd piiratakse kuni valitsuse seniste piirangute kehtivuse lõpuni.

Vallasekretär Piret Müür märkis, et sellist töökorraldust on praktiseeritud varemgi, kui nakatunute arv riigis on suur. “Teeme seda oma inimeste ja ka külaliste kaitseks. Inimesed käisid halduskeskustesse kokku ja parem on vältida ohtu,” lausus ta.