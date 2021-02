Esimene märtsinädal toob kuni kaheksa kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva enamasti selge kuiv ilm. Puhub läänekaaretuul kolm kuni üheksa meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb Lääne-Eestis miinus ühest pluss kahe kraadini, ida pool tuleb külma ühest viie kraadini. Esmaspäeva päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul viis kuni kümme, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on kaks kuni kaheksa kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul viis kuni kümme, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb kahe külma- ja kolme soojakraadi vahele. Teisipäeva päeval on enamasti selge, ida pool vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Puhub loodetuul viis kuni kümme, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb ühest kaheksa kraadini.

Kolmapäeva öösel on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Puhub läänetuul kolm kuni üheksa meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub ühest kuue miinuskraadini, rannikul püsib nullkraadi lähedal. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Hilisõhtul sajab Põhja-Eestis kohati vihma ja lörtsi. Edelatuul tugevneb kuuest 12, rannikul puhanguti 17 meetrini sekundis. Sooja on kaks kuni kaheksa kraadi.