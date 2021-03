Lottemaa kuulutas välja traditsioonilise leiutamisvõistluse

Neljandat korda toimuv võistlus on pannud leiutama üle 600 põnni ja noore. Lottemaa turundusjuhi Kaire Lergi sõnul on konkursist kujunenud aastatega tore ja populaarne traditsioon.

“Lastel on väga hea kujutlusvõime: tuleb vaid võtta julgus kokku ja endas seda külge avastada. Mul on ääretult hea meel, et igal aastal on meile esitatud niivõrd palju huvitavaid ja loomingulisi leiutisi, mis näitavad, et millegi erakordse leiutamiseks ei pea olema õppinud insener. Loodan, et leiutamisvõistluse traditsioon jääb veel kauaks kestma,” rääkis Lerg.