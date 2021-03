Lõppes linnasüdame arhitektuurikonkurss

Millal 4. detsembril alanud võistluse tulemused linnapilti jõuavad, näitab Eessalu sõnutsi aeg. “Paljuski oleneb see konkreetsest lahendusest. Arvestades, et ala on suur, võiks võidulahendust ka etapikaupa ellu viia,” täpsustas linnarahitekt ja selgitas, et tinglikult on esimene järk juba uue autosilla valmimine, kuna see on võistlusala ümberkujundamise eeldus.