Eestis on varasematel aastatel juhtunud mitu õnnetust, kus basseinivette on sattunud liialt palju kloorilahust ja inimeste tervis seetõttu ohus olnud. Samuti on juhtunud õnnetusi, mille korral on kemikaalianumad läinud ümber ja ohtlikud ained lekkinud läbi põranda alumisele korrusele.