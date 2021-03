Rajakaamera pilt ⟩ Läti piiri ääres luusis suurim kiskja

Häädemeeste vallas Läti piiri lähistel asuva rajakaamera piltidelt on näha, et metsaott ilmus kaadrisse kaamera tagant. Massiaru jahiseltsi juht EImar Kaldoja rääkis, et eelmisel ööl olid platsil käinud punahirved ja metssead. “Ju ta nendest jäänud jälgi uudistas,” oletas kütt, kelle jutu järgi nähti tänavu esimesi karujälgi kolme nädala eest Laiksaare kandis.