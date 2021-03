Bolti meediasuhete juht Karin Kase rääkis, et 11. märtsil kehtestatud piirangud ja restoranide sulgemine on Bolt Foodi tellimuste arvu tunduvalt suurendanud. Kase ei saanud ärilistel põhjustel küll täpseid numbreid nimetada, kuid ütles, et võrreldes aasta algusega on maht kasvanud üle kahe korra.