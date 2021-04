Pärnu spordikeskuse juhataja Riho Tipp kaebas pressinõukogule, et artikli pealkiri on hinnanguline, lugu põhineb kahe suusataja arvamusel ja valedel võrdlusandmetel, et avaldada survet konkreetse eraettevõtja kalli teenuse ostmiseks. Kaebaja ei ole rahul, et artiklisse on välja valitud vaid kaks negatiivset hinnangut ja kõrvale on jäetud positiivsed. Kaebaja ei ole rahul, et hinnangule “rada pole korralikult hooldatud” ei ole võetud spordikeskuse kommentaari. Kaebaja leiab, et artiklis tehtud üldistused ei ole faktitäpsed.