“Innustame eestimaalasi talgupäeval ette võtma kõiki kevadisi töid ja tegemisi, mis on jõukohased teha kahekesi või pereringis: olgu need aiatööd, kodune suurpuhastus või muu tarvilik. Rajada saab oma lilleniidulapikese, putukahotelli või kompostikasti,” loetles Tüür.

Sel kevadel on tähelepanu all igaühe looduskaitsega seotud tegevus ja toidu raiskamise vähendamine. Rõhk on ohutul koostegutsemisel ja vaimsetel vitamiinidel. Nagu tavaks kujunenud, saab igaüks talgupäeval ette võtta neid töid, mis tema meelest vajavad just nüüd ärategemist.