“Maarja on spordinõunikuna näidanud, et sport on talle südamelähedane ja ta soovib panustada noorte arengusse. Spordikoolil on vaja tugevat juhti, kes on selge visiooniga, oskab näha suurt pilti ja on hea meeskonnamängija,” rääkis Pärnu abilinnapea Varje Tipp. Lisades, et Tammai esitatud spordikooli visioonis oli ambitsiooni ja tahet anda organisatsioonile uus hingamine.