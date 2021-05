Avatud talude päeval osaleb veidi vähem maaettevõtteid kui mullu

Kogu riigis on end avatud talude päevale kirja pannud 277 talu. „Neid on pea niisama palju kui mullu, mis on väga tore uudis. Keeruline koroonaaeg oma mõju ja piirangutega pole vähendanud maal elavate aktiivsete ja ettevõtlike inimeste huvi tutvustada oma tegemisi ja tooteid-teenuseid,” lausus maaeluminister Urmas Kruuse. „Vaadates osalevate talude tegevusvaldkondi, saab kinnitust teadmine, et maal on hea elada ja seal leidub küllaldaselt mitmekesist tegevust. Eks iga külastaja pea nüüd juulikuus oma marsruudi selle põhjal ise koostama – valikut on.”