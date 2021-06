Koolimaja on ehitatud 1967. aastal 700 lapsele. Praegu õpib seal 220 last. Kool ei vaja enam nii suurt maja, samal ajal on kooli kõigi nende aastate ­jooksul väga vähe remonditud. 1998. aastal vahetati maja katus ja 2005 remonditi kooli tualetid ja ehitati aula ühest suurest kõrge laega ruumist kahekorruseliseks: ühel korrusel paiknevad algklasside ruumid, aga teine on jätkuvalt aula. “See maja on väga amortiseerunud, siin on kõik ­torustikud ja teised asjad läbi,” ­sedastas Pikkmets.