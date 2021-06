Sama päeva õhtul teatasid naabrid häirekeskusele, et Pärnus Väike-Posti tänaval tehakse elumaja hoovis suurt lõket läbimõõduga 1,5x2 meetrit ning sellest tekkinud tahm lendab naabermajade hoovidesse. Lõke kustutati.

Päästjad panevad inimestele südamele, et enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte, sest tiheasustusalal võib lõkke tegemine olla keelatud või on määratletud, mida tohib põletada. Peale selle on päästeameti teatel lõkkes lubatud põletada ainult kuiva puitu, oksi, immutamata puitu, kiletamata pappi ja paberit ning muud töötlemata looduslikku materjali.