“Rahvamaja ehitati paarkümmend aastat tagasi ja nii kehva ehituskvaliteeti ei ole ma näinud, see on ikka täielik praak,” ei hoia vallavanem Ingvar Saare 2001. aastal valminud rajatise kvaliteedi kohta arvamust endale. “Soojusta­mise tähtaeg on küll alla kahe kuu pärast, aga materjalide kättesaamine on seoses koroona ja ehitusbuumiga keeruline, nii et meestel on pinge peal.”