Leinapargis mälestatakse 80 aasta taguse juuniküüditamise ohvreid

Isabell Maripuu represseeritute ühingust Pärnu Memento teatas, et algselt olid park ja kivi mõeldud järelehüüdena neile, kes küüditati 1941. aasta juunis Siberisse, ent aja jooksul on Leinapargist kujunenud Pärnumaa inimeste jaoks oluline memoriaal, kus meenutatakse kõiki, kes on kaotanud võõrvõimu repressioonide tõttu oma elu. “See on ka mälestuspaik neile okupatsiooni ohvritele, kelle viimne puhkepaik on jäänud teadmata,” ütles Maripuu.