Kassi kiibistamata jättes riskite trahviga

Pärnu linnavalitsuse korrakaitseteenistuse juhataja Reet Salmu sõnul ei tea paljud loomaomanikud, et 1. juunist on jõustunud koerte ja kasside pidamise eeskirja säte, mis näeb ette miisude kiibistamist.

“Koerte kiipimine on juba harjumuspärane tegevus ega vaja enam selgitamist, aga kasside puhul see nii veel ei ole,” tõdes Salmu.

Linna korrakaitseteenistusele on tulnud viimastel nädalatel kaebusi, et siin-seal hulgub kasse, kellel puudub kiip ja kelle omanikku pole võimalik tuvastada. Mai lõpuni võisidki kassid kiipimata olla, ent sellest kuust peavad kõik Pärnu keskuslinnas ning Audru, Paikuse ja Tõstmaa osavallas elavad kassid olema nõuetekohaselt märgistatud.

Kasside ja koerte märgistamise nõuded on samad

Lemmikloom tuleb märgistada mikrokiibiga ja loomapidaja andmed on kohustuslik registreerida. Äsja ilmavalgust näinud kassipoegade-kutsikate kiipimiseks ja andmete registrisse kandmiseks on aega kolm kuud, vanema kiibistamata looma kodustamisel aga üks kuu.

Peale loomakliinikute saab kasse ja koeri saab kiibistada varjupaigas, kus selleks tuleb aeg enne kokku leppida. Need, kes soovivad omale varjupaigast kiisut või kutsat võtta, saavad juba kiibistatud, vaktsineeritud, parasiiditõrje läbinud ja võimalusel steriliseeritud või kastreeritud looma.

Kui koerte ja kasside pidamise eeskirja rikutakse, on korrakaitseteenistusel õigus koostada loomaomanikule ettekirjutus või määrata kuni 800eurone rahatrahv.

“Tavaliselt piisab olukorra lahendamisel lihtsalt selgitamisest ja inimesed mõistavad isegi, et lemmiku märgistamine on vajalik,” märkis korrakaitseteenistuse juht ja toonitas, et kiibistamine, kaelarihma märgistamine ja registreerimine aitavad kaduma läinud loomal kiiresti koju tagasi jõuda.