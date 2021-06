Kihnus selgub parim vihaga kõneleja

Jaaniaeg seostub pea kõigile eestlastele saunaskäigu ja värske kasevihaga, sestap on eelolev nädalavahetus igati paslik korraldada saunafestivali.

“Edendame siin Kihnus saunakultuuri. Kokku on siin kümme sauna, inimesed saavad nende vahel käia, neid proovida ja saunamõnusid nautida. On nii tavalisi leilisaunu, suitsusaunu kui ratastel kohale veetud saunu,” tutvustas korraldusmeeskonna liige Erko Lank ürituse kava.

Eelmise aasta festivaliga võrreldes on valik tänavu ühe sauna võrra suurem, sest lisandunud on Saaremaalt kohale sõitnud saunaauto. Saunatajad, keda kokku saab olla 300, sest just nõnda palju pileteid müüakse, selgitavad selgi aastal välja saare parima sauna.

Uue ja omalaadse aktsioonina on Kihnu sadamas kavas Viha Kõne võistlus, kus kõik soovijad saavad oma kõnepidamise oskused proovile panna. Nõue on, et “osaleja peab kõnelema vihaga!”. See tähendab, et kõnelemise ajal peab vihta käes hoidma. Soovijad saavad end osaliseks registreerida ja igaühele antakse 20 sekundit, et Sauna Teami kümblustünnis kõnet pidada. Seejärel valib publik parima kõneleja, kes auhinnaks saab viha.