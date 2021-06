“Kõik tormikahjude väljakutsed said eile lahendatud. Neid võib aga veel täna lisanduda, kui inimesed liikuma hakkavad ja avastavad teele või elektriliinidele kukkunud puid. Tegeleme nendega siis jooksvalt,” rääkis päästeameti vastutav korrapidaja Indrek Ints.

Jaanipühad aga jätkuvad ja hoolimata vihmavalingutest valitseb suures osas Eestist endiselt suur või äärmiselt suur tuleoht, eriti Kirde-, Ida- ja Kagu-Eestis. “Kui ikka maapind ümberringi kuivusest krõbiseb ja kui ka veel tuul peaks puhuma, tuleb lõkke tegemine edasi lükata. Ohutus algab igaühest endast ja vaid nii on kõigil rõõmsad pühad, kui asjatult riske ei võeta,” ütles Ints.

Ohutuse tagamiseks on kutselised ja vabatahtlikud päästjad ainuüksi viimasel kahel päeval teinud sadakond lõkkepatrulli, et kontrollida lõkete vastavust tuleohutusnõuetele. Need patrullid jätkuvad.