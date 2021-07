Politsei harjutab ebaseaduslikule piiriületusele reageerimist

Kui ebaseaduslik sisseränne on suuremahuline, siis on tarvis kiiresti kaasata lisaressurssi teistest prefektuuridest ja partnereid teistest ametkondadest.

Politsei teeb piiriõppusi igal aastal ning harjutab erinevaid stsenaariume. "Harjutame, et suudaksime ebaseadusliku sisserändaja kiiresti avastada ning teha kindlaks tema isik ja Eestisse jõudmise asjaolud. Samuti peab politsei suutma kiirelt hinnata rahvusvahelise kaitse vajadust ning alustama kas varjupaigamenetlust või inimese väljasaatmist. Kui ebaseaduslik sisseränne on suuremahuline, siis on tarvis kiiresti kaasata lisaressurssi teistest prefektuuridest ja partnereid teistest ametkondadest," lisas Kõplas.

Prefekt rõhutas, et piiriturvalisust tagatakse alati koos Läti kolleegidega, mistõttu on naaberriigi partnerid õppusele kaasatud.

Õppuse koordinaator Läti poolelt Janis Goba sõnas, et rahvusvaheline koostöö ei saa toimuda ainult paberil. "Teeme igapäevaselt koostööd Eesti kolleegidega, kuid aegajalt on hea harjutada ka suuremahuliste sündmuste lahendamist. See on hea võimalus mõlema riigi ametnikele testida koostööd ja sündmuste lahendamise praktikat, sest rändepildi muutus mõjutab üldjuhul mõlemat naaberriiki ühtmoodi," märkis lõunanaabrite esindaja.