Koduotsija ⟩ Kas elegantne Pähkel leiab armastava pere?

Pähkel on imeline koer ja kuigi tema senine elu ei ole olnud kerge, on ta endist viisi inimeste suhtes positiivne. Ta on väga kaunis ja elegantne loom. Pikkade sihvakate jalgade ja graatsilise liikumise järgi võib aimata, et keegi tema eelkäijatest on olnud hurdaline.