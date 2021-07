Arheoloog Mati Mandli sõnutsi on tegu haruldase avastusega.

Viiteid, et kunagise Keblaste küla alal on muinasaja lõpuperioodist pärit põletuskalmistu, tuli juba enne teist maailmasõda, mil siit leiti kündmise käigus odaotsi, sõjanuga ja käevõrud, mis on praegu Pärnu muuseumis.