RMK plaanib raiuda asulate lähedal

RMK kavandab raieid Saarde vallas Kilingi-Nõmmel Levalohu metsas ning Kanaküla Salujõe metsas ja Oissaare küla metsas, samuti Pärnu linnas Tõstamaa osavallas Pootsi metsas, Tori vallas Tammiste külas Pärnu jõe poolses metsas ja Põhja-Pärnumaa vallas Tootsi ümbruse metsas. “Meie hin­nangul on tegemist metsadega, mida kohalikud kogukonnad palju kasutavad,” ütles RMK kommunikatsioonispetsialist Kristiina Viiron.

Igaühel on võimalus juba metsatööde kavatsusest teavitamisest alates RMK plaanides kaasa rääkida ja meile teemakohaseid ettepanekuid esitada.

Viironi sõnutsi korraldab RMK kohalike elanike ärakuulamiseks iga raiutava metsa juures koosoleku. Kõigi alade puhul ootab RMK enne täpsemate plaanide paikapanekut kirjalikult kohaliku kogukonna, ela­nike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata metsatöid plaanides tähele­panu. Eriti soovivad nad teavet selle kohta, millised on kohapealsed eripärad, millele tuleb kindlasti metsa majandamise kava koostades tähelepanu pöörata. “Näiteks: kas saaks raietöid teha selliselt, et need kogu­kondi võimalikult vähe häiriksid; kas teha neid ühel aastal rohkem või teha vähemal määral ja pikema perioodi jooksul; kuidas raiealasid metsa paigutada; mismoodi pannakse uus mets kasvama,” loetles Viiron.