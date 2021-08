Tori valla haridusjuht Herve Merivald rääkis, et Tori valla koolidesse vajatakse uueks õppeaastaks 14 uut õpetajat, samuti on vaja tugispetsialiste.

Tema sõnutsi teeb muret see, et suur osa pedagooge on juba pensionieas või kohe pensioniikka jõudmas ja paljud piirkonna koolid konkureerivad väikesele hulgale noortele spetsialistidele.