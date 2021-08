Tori sild peaks lammutuseks suletama novembris

„Kõik toimub korraga, sest mitu tööd on omavahel seotud, objektidega tegeleb palju eri osapooli ja see nõuab täpset planeerimist, et kõik saaks tehtud õiges järjekorras. Näiteks, et ei peaks hakkama uuel või ülejärgmisel aastal sel aastal tehtut üles kaevama, et midagi lisada," ütles majandusosakonna juhataja Jüri Puust.