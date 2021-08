Liiklusohutuse päeval jagatakse teadmisi sähkusõidu kohta

Elektrilised tõukerattad muutuvad Pärnus järjest populaarsemaks. Ohutuspäeval tuletatakse inimestele meelde, missugused reeglid kehtivad liiklusseaduse järgi elektritõukerattaga sõites, näidatakse ohutuid sõiduvõtteid ja soovijad saavad läbida õpperaja.

“Elektritõukerattas on hea vahend, jõudmaks kiiresti ühest kohast teise. Samal ajal on oluline, et turvaline oleks nii tõukerattaga sõitjal kui kaasliiklejail,” rääkis Pärnu politseijaoskonna patrullijuht Henry Murumaa ja tõdes, et elektritõukeratastega juhtunud liiklusõnnetuste arv on tõusuteel.

Pärnu abilinnapea Meelis Kuke kinnitusel on tähtis, et tõukeratastega sõidetaks ohutult. “Uusi liikumisvahendeid tekib tänavatele järjest enam, kuid kõik ei pruugi osata neid alguses ohutult kasutada. Kogenud autojuhid teavad näiteks seda, et enne “pimedat nurka” tuleb alati hoog maha võtta, kuid noortele ei pruugi see enesestmõistetav olla,” selgitas linnaametnik.

Ohutuspäev on hea võimalus harjutada ja õppida, sest tegelikult on tõukeratas nagu iga teine liiklusvahend, millega peab sõitma vastutundlikult ja ohutusreegleid järgides. Aleksandr Lilišentsev, Bolti spetsialist

Renditõukerattaid vahendava Tuule operatsioonide juhi Kai-Lii Merisalu sõnutsi ei ole paljud sähkuga liiklejad veel teadlikud, et sellega sõitmist reguleerib liiklusseadus, ja tervitatav on kõik, mis aitab muuta elektritõukerattaga liiklemise turvalisemaks. Tuul panustab isegi iga päev sellesse, et sähkusõit oleks ohutu. “Näiteks oleme enamiku oma ratastest varustanud ohutusele suunavate kleebistega, jaganud sotsiaalmeedias õppevideoid ja osaleme heategevuslikus laste kiivrikampaanias,” loetles Merisalu.

Rendifirma Bolt tõukerataste spetsialisti Aleksandr Lilišentsevi jutu järgi on samuti märgata, et elektritõukerattaid saadab Pärnus menu. “Ohutuspäev on hea võimalus harjutada ja õppida, sest tegelikult on tõukeratas nagu iga teine liiklusvahend, millega peab sõitma vastutundlikult ja ohutusreegleid järgides,” kinnitas Lilišentsev.

Tasuta ohutuspäev toimub reedel, 13. augustil 13–15 Supeluse tänaval, Roosi ja Karusselli tänava vahelisel alal. Kõige osavamaid rajaläbijaid ootavad auhinnad.