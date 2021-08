Politsei hakkab uurima võimalikku puksiiripettust

Petuskeem nägi välja selline, et noormees käis koduuste taga ja kurtis muret, et auto oli jäänud keset teed seisma ja oleks vaja kutsuda puksiir sellele järele. Puksiirijuhile tulnuks aga maksta sularahas, kuid kuna pangakaarti polnud noormehel kaasas, küsis ta elanikelt paarkümmend eurot. Lubadusega see kas samal õhtul või järgmisel hommikul tagasi maksta.