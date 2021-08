Kahes haridustemplis algab õppeaasta kaitsesüstimisega

Pärnu kolledži päeva- ja sessioonõppe avaaktus on 8. septembril ja samal päeval 10–16 on kolledžis auditooriumis 111 avatud kohaliku haigla vaktsineerimispunkt. Sinna on kaitsesüsti saama oodatud kolledži üliõpilased ja töötajad. Vaktsineerimine toimub eelregistreerimiseta, vaktsiiniks Pfizer.

“Kõige efektiivsem viis koolide avatuna hoidmiseks on koolipere vaktsineerimine. Tahame selle kõigile oma kooli õpilastele ja töötajatele võimalikult mugavaks teha ja püüda vaktsineerima kutsuda ka õpilaste lähedasi ja sõpru,” kinnitas PKHK direktor Riina Müürsepp. “Teeme omalt poolt kõik, et koolipere püsiks kaitstud ja terve.”

TÜ Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa rõhutas, et tänu teadlaste tööle ja tõhusatele vaktsiinidele on maailmast kadunud rõuged ja haruldaseks jäänud inimesi massiliselt sandistanud lastehalvatus, leetrid ja muud tõved. “Koroona on üks järgmine ohtlik haigus, mille vastu on sel moel ravim leitud. Siin on Tartu ülikool oma töötajate ligemale 90 protsendi vaktsineeritutega ühiskonnale eeskujuks,” märkis Raagmaa.